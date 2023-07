Corriere dello Sport (L. Scalia) – Nel segno della continuità. La Roma ha ufficializzato il parco allenatori del settore giovanile. Nessuna sorpresa. A parte un cambio interno tra i due allenatori che hanno vinto gli scudetti: Gianluca Falsini, infatti, passa dalla panchina dell’Under 16 all’Under 17 continuando a lavorare con lo stesso gruppo, mentre Marco Ciaralli fa il percorso inverso. Ai piani alti non cambia nulla: Federico Guidi, forte di un contratto biennale e del successo in Coppa Italia, resta al comando della Primavera, stesso discorso per il turco Tugberk Tanrivermis con l’Under 18. Fisso al suo posto anche Mattia Scala, allenatore dell’Under 15. In attesa delle date del ritiro e il programma completo degli impegni estivi, nell’agenda della Primavera c’è già un test di lusso la banda di Guidi affronterà in amichevole il Cagliari di Ranieri in Sardegna il 26 luglio. Sarà tutto nuovo. Perché si è chiuso un ciclo durato un biennio abbondante con la sorpresa Pagano che è stato aggregato alla prima squadra di Mourinho. A breve lo dovrebbe raggiungere Pisilli, impegnato nell’Europeo Under 19.

Prossimi protagonisti della Primavera, i bambini di Mou in prospettiva, si sono già affacciati al Tre Fontane. E’ il caso di Misitano, sulla carta il bomber del futuro. Gli scout giallorossi lo hanno scoperto negli Stati Uniti perché da piccolo giocava nella Metropolitan Oval Academy di New York. Impossibile poi non nominare Mannini, l’enfant prodige del vivaio giallorosso che ha realizzato l’ultimo gol stagionale della Roma Primavera prima di vincere il campionato Under 17. Dubbi sui fuori quota. Possibile però la conferma per Chesti, Pellegrini, Vetkal, Falasca e D’Alessio. Dietro non si può escludere il ritorno alla difesa a tre per essere in linea con le idee dello Special One, dove può trovare spazio Golic, gigante sloveno che è già stato coinvolto negli allenamenti dei più grandi. Un altro potenziale talento? Il brasiliano Joao Costa, un esterno offensivo così veloce che sembra il figlio illegittimo di Douglas Costa.