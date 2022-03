Ambiente infuocato al Gelredome di Arnhem per Vitesse-Roma, gara valida per l’andata degli ottavi di Conference League. Il club olandese fa registrare il tutto esaurito: 24000 tifosi olandesi e 1200 sostenitori giallorossi. Come riportato dal sito De Gelderlander è il secondo sold out stagionale, il primo era arrivato in Conference League contro il Tottenham match poi vinto per 1-0.