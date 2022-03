Vitesse-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Vina titolare, Cristante fa spazio a Oliveira

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Rilanciate le ambizioni europee con le due vittorie di fila contro Spezia ed Atalanta – entrambe ottenute per 1 a 0 – la Roma torna a calcare i teatri continentali. Non più di remote periferie calcistiche. Agguantato con le unghie il primo posto nel girone con la combinazione del successo (2-3) in casa del CSKA Sofia ed il pari del Bodo/Glimt – passato ugualmente agli ottavi dopo lo spareggio con il Celtic – con lo Zorya Luhansk, la prossima tappa giallorossa per il cammino verso Tirana è nei Paesi Bassi, ad Arnhem, cittadina di poco meno di 160mila anime. Ora più che mai alcune delle quali piuttosto scalmanate.

Ai già ballerini risultati in Eredivisie – dove occupa il sesto posto – il Vitesse sta affrontando la critica situazione del tifo caldo. Esagitati sostenitori gialloneri hanno creato disordini in più di qualche gara casalinga al Gelredome, rafforzato con importanti misure di sicurezza. Ultimi, in ordine temporale, quelli di sabato scorso contro lo Sparta Rotterdam. Sul punteggio di 0-1 per gli ospiti, alcuni tifosi hanno lanciato un bicchiere di birra all’indirizzo del portiere Maduka Odoye, per poi invadere il terreno di gioco dopo aver gettato diversi fumogeni. La partita è stata sospesa dopo trenta minuti di attesa e il restante dei minuti sarà giocato a porte chiuse.

Tafferugli si erano verificati già precedentemente, sia nella trasferta di Utrecht che in occasione del ritorno del playoff contro il Rapid Vienna, durante i quali sono stati portati a termine 19 arresti di tifosi olandesi ed austriaci. L’escalation di simili eventi hanno indotto la sicurezza del club, la polizia locale ed il comune a prendere giuste cautele. I sostenitori della Roma (1200) che si recheranno nei Paesi Bassi saranno interdetti a passeggiare nel centro città onde evitare ulteriori problemi. I tifosi giallorossi, inoltre, non potranno bere alcolici in pubblico, pena l’arresto. Vietata anche l’accensione di fumogeni all’interno dello stadio.

Un passaggio del girone fortunoso per il Vitesse. Il ticket per approdare agli spareggi è infatti arrivato dopo l’assegnazione della vittoria a tavolino del Rennes contro il Tottenham. La squadra di Antonio Conte non si era presentata per via dei numerosi casi di positività al Covid tra gli inglesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VITESSE-ROMA

A differenza delle ultime due partite di campionato, José Mourinho tornerà in panchina. Lo farà, tra l’altro, anche in campionato, domenica (ore 18) in casa dell’Udinese. Dove non potrà contare su Kumbulla e Mkhitaryan, entrambi squalificati. Tutti e due, dunque, saranno impiegati domani.

Il difensore albanese formerà il terzetto difensivo con Mancini ed Ibanez, che metterà minuti nelle gambe – e farà riposare Smalling – dopo lo stop di un mese. L’armeno prenderà in mano le redini della manovra con l’ausilio di Oliveira e uno tra Pellegrini e Veretout, col Capitano favorito..

Per Zalewski non verrà corso nessun rischio. Costretto ad abbandonare anzitempo il campo dopo una storta alla caviglia sinistra, l’italo-polacco non ha effettuato i consueti esami – escluse quindi la lesione – ma ha lavorato in gruppo nella rifinitura. Ciononostante, a partire dal 1’ sulla sinistra sarà Vina. Karsdorp – intervenuto in conferenza stampa con Mourinho, tornato a parlare dopo due settimane per via della squalifica in campionato – sul versante destro.

La premiata coppia d’attacco, sabato il gol è arrivato nuovamente sulla loro asse, sarà confermata: Zaniolo indosserà nuovamente i panni da fornitore di gol, che cercherà anche lui, di Abraham. Il modulo iniziale potrebbe essere il 3-5-2, che comunque lascia ampi margini di adattamento al 3-4-2-1 o all’alternativa con Pellegrini dietro il numero 22 e l’inglese. Anche Tammy era uscito contro i bergamaschi, sebbene negli ultimi minuti, per un fastidio alla solita tormentata caviglia. Niente di preoccupante però: ci sarà per trascinare in avanti la Roma.

Il tedesco Thomas Letsch selezionerà – almeno inizialmente, poi si passerà al 3-4-1-2 – l’assetto difensivo per il Vitesse. Houwen in porta, Dasa e Wittek esterni, Oroz e Rasmussen vicino al capitano Doekhi, soluzione adottata dalle ultime tre uscite data l’indisponibilità di Bazoer. Tronstad davanti alla difesa, Bero mezzala di destra e Domgjoni comincerà come interno di sinistra per poi andare sulla trequarti. In avanti Openda – il più pericoloso – e Grbic.

DOVE VEDERE VITESSE-ROMA

L’andata degli ottavi di finale di Conference League tra Vitesse e Roma sarà visibile su Sky e Dazn. Due i canali di riferimento: Sky Sport (numero 252) e Sky Sport Uno (201). Oltre all’alternativa già fornita da Dazn, è possibile assistere anche alla visione in streaming tramite l’app di Sky Go. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:45, mezz’ora prima comincerà il pre partita. Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo racconteranno la sfida su Dazn, mentre Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti saranno le voci di Sky.

VITESSE-ROMA, ARBITRA RACZKOWSKI

Paweł Raczkowski sarà l’arbitro di Vitesse-Roma. Gli assistenti Radosław Siejka e Adam Kupsik. Tomasz Musial il quarto uomo. Non ci sarà la Var, prevista solamente per la finale. Il fischietto polacco ha diretto la Roma un’unica volta. Il solo precedente è dell’edizione 2018-19 della Champions League: 5-0 contro il Viktoria Plzen. C’è però un altro incrocio con i colori giallorossi. Raczkowski ha infatti diretto la Roma Primavera nel successo per 2-1 contro il Manchester City nei quarti di finale della Youth League 2014-15. Debutto invece con il Vitesse.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VITESSE-ROMA

S.C.B Vitesse Arnhem (5-3-2): Houwen; Dasa, Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Bero, Tronstad, Domgjoni; Openda, Grbic.

A disposizione: Schupert, Verstappen, Cornelisse, Hajek, Yapi, Vroegh, Gboho, Huisman, de Regt, Buitink.

Allenatore: Thomas Letsch.

Indisponibili: Bazoer.

Diffidati: -.

Squalificati: -.

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Mkhitaryan, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Smalling, Maitland-Niles, Keramitsis, Zalewski, Cristante, Bove, Diawara, Darboe, Veretout, Perez, Shomurodov, Felix.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: -.

Squalificati: -.

Arbitro: Raczkowski.

Assistenti: Siejka-Kupsik.

IV Uomo: Musiał.