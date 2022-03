Vitesse-Roma, da valutare le condizioni di Zalewski e Abraham

La Roma, dopo la vittoria contro l’Atalanta e il giorno di riposo dispensato ieri da Mourinho, ha ripreso quest’oggi alle ore 15 gli allenamenti. Scarico per chi ha giocato sabato, tattica per il resto del gruppo. Come scrive il Corriere dello Sport, da valutare in vista della gara di Conference League contro il Vitesse le condizioni di alcuni giocatori come Nicola Zalewski e Tammy Abraham. Il primo, costretto a uscire dal campo per una distorsione alla caviglia sinistra, difficilmente scenderà in campo giovedì. Discorso a parte per l’ex Chelsea che, nonostante abbia preso una botta alla caviglia nell’ultimo match di Serie A, dovrebbe giocare.