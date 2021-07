Vitek si prende Tor di Valle

Il Tempo (F.Mariani) – Radovan Vitek si prende i terreni di Tor di Valle, acquistati per circa 50 milioni di euro. Il gruppo del magnate ceco ha chiesto un incontro urgente con la Sindaca Raggi per capire le intenzioni del Comune. A fine maggio la giunta capitolina aveva revocato la delibera per la realizzazione dello Stadio della Roma e la revoca del pubblico interesse è già in calendario.

Eurnova, però, ce la sta mettendo tutta per non far andare in porto questo ultimo atto paventando una probabile richiesta di ingenti riscarcimenti. Dal canto suo la Roma ha abbandonato il progetto orientandosi verso una nuova zona. E la questione entra in campagna elettorale con le parole di Calenda: “Attualmente l’area più idonea è sicuramente quella che si trova vicino alla stazione Tiburtina, a Pietralata, pronti in 5 anni“.