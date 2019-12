Un altro stop, non determinante ma che inciderà sulle tempistiche dei lavori. Il miliardario ceco Vitek non ha ancora acquistato i terreni di Luca Parnasi e questo implica un ulteriore rallentamento al progetto dello stadio. Dal Comune filtra ottimismo anche se la Convenzione non è stata ancora firmata. Col Natale che si avvicina, è ormai molto probabile che tutto slitterà al 2020. Lo riporta Il Corriere dello Sport.