Vitali, agente Kumbulla: “Per Marash la Roma è stata più lesta di tutti”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Gianni Vitali, procuratore di Marash Kumbulla, ha raccontato i dettagli dell’operazione che ha portato il giovane dell’Hellas Verona a vestire la maglia romanista. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni: “Abbiamo chiuso in meno di 24 ore, non c’è stato neanche il tempo di pensare. Come fai a dire di no alla Roma“.

Come è nata la trattativa?

Si sono parlate prima le società, Verona e Roma. Poi mi ha telefonato Fienga e ci siamo messi d’accordo velocemente. Ho trovato un club molto professionale e molto organizzato, al di là di ciò che si può pensare in queste ore.

È vero che la Roma l’ha strappato alla Lazio?

Tante squadre hanno fatto dei sondaggi. Ma Marash non era in trattativa con altri club, anche perché il Verona gli aveva dato una valutazione importante. La Roma lo ha voluto, è stata abile nei modi e nel timing, e lo ha preso. Credo che abbia fatto un affare.