Visite a fine aprile, l’ultima mediazione

Corriere dello Sport (A.Ramazzotti) – Le società di Serie A attendono il nuovo decreto, ma sperano di partire qualche giorno prima per i controlli medici da svolgere. Per il momento si tratta di un’ipotesi sulla quale però si sta lavorando: un modo per arrivare al 4 maggio con gli accertamente sui polmoni e sull’apparato cardiocircolatorio già fatti. Se fosse così sarebbe più facile ipotizzare una partenza il 31 maggio o il 3 giugno. Ai club arriverà il protocollo vero e proprio da seguire per la ripresa dell’attività, consigli che saranno “calibrati” sia per coloro che sono stati “colpiti” dal Coronavirus sia per coloro che invece lo hanno scansato. C’è bisogno di una nuova idoneità sportiva. I giocatori in questo caso saranno in ritiro, blindati all’interno dei Centri Sportivi sanificati e lontani da contatti esterni.