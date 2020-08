Visita a Pedro: la spalla è ok: “Sono felice”

Il Tempo – Parole di rito ma che sembrano sincere, quelle del primo rinforzo giallorosso Pedro, da poche ore nella capitale ma puntualmente “paparazzato” e già popolare sui social. “Sono molto felice di essere qui” ha detto all’uscita di Villa Stuart dove ha svolto la visita di controllo alla spalla operata, accompagnato dalla fidanzata. Tempismo perfetto. Il neo acquisto giallorosso sbarca a Roma a poche ore dal closing e dà il via alla nuova era targata Dan Friedkin. L’attaccante spagnolo, ha atteso il via libera per prendere il primo aereo e iniziare una nuova avventura, tutta da scoprire. Effettuato il primo controllo per valutare le condizioni della spalla sub-lussata lo scorso 1° agosto, nella finale di FA Cup. Pedro e la Roma si sono accordati per un biennale a tre milioni di euro a stagione più bonus. Da oggi verrà seguito da un fisioterapista giallorosso, mentre tra circa una settimana tornerà a Villa Stuart per le consuete visite mediche di idoneità sportiva per poi firmare il contratto.