Con la sua consueta ironia, Virginia Raffaele ha voluto mettere a tacere una volta per tutte le voci sulla sua presunta fede laziale. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’attrice e imitatrice romana ha raccontato il suo rapporto con il calcio, ammettendo di non essere una vera tifosa, ma di apprezzare la magia che questo sport riesce a creare tra le persone.

“Mi piacerebbe tanto essere una vera tifosa. Quando vedo tutta quella gente insieme, penso sempre ‘Che figata questa cosa che unisce così le persone’. Poi, certo, a volte si vedono anche cose brutte, e lì mi chiedo come una passione così bella possa trasformarsi in qualcosa di negativo”.

Raffaele ha poi chiarito l’equivoco sulla sua presunta appartenenza biancoceleste: “Pensano che io sia laziale perché una volta, in uno sketch con la Ferilli, lei era romanista e io laziale. Ma in realtà mezza famiglia è laziale, l’altra metà romanista, quindi meglio non schierarsi! E poi sono nata il 27 settembre, lo stesso giorno di Totti… i miei amici giallorossi non me lo fanno mai dimenticare!”.