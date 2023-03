Vincere le gare difendendo: la specialità di casa Mourinho

Corriere della Sera (M. Ferretti) – Non è casuale (non potrà mai esserlo) tenere la porta inviolata, come ha fatto la Roma nel nuovo anno, 9 volte su 15 tra campionato e coppe. Con un significativo 8 su 9 all’Olimpico. Un rendimento simile non potrà mai essere il frutto di sole circostanze favorevoli. Questo perché per fare una fase difensiva così forte occorre essere capaci di farlo; occorre avere un gioco per centrare quell’obiettivo.

La recente Roma di Mourinho difende bene perché sa come farlo, cioè di squadra (gioco) e non attraverso la prestazione dei singoli (giocate). È la prova (la conferma?) che il concetto di bel gioco si può applicare anche alla fase difensiva, e non esclusivamente a quella offensiva.

Solo che se un bel gioco difensivo lo fa un tecnico come José, la faccenda – per pregiudizi vari – assume connotati diversi, quasi opposti, rispetto a quelli legati a tecnici più “giochisti”.