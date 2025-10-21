Vincenzo Italiano ricoverato per polmonite: condizioni stabili, previsto ricovero di cinque giorni

Momenti di apprensione in casa Bologna. Vincenzo Italiano è stato ricoverato ieri al Policlinico Sant’Orsola, dove è stato trasferito nel reparto di Pneumologia. La diagnosi è chiara: polmonite, con sospetta origine batterica.

Le condizioni del tecnico sono sotto controllo: stabili, fanno sapere dall’ospedale, con un lento ma costante miglioramento. I medici stimano un periodo di degenza di circa cinque giorni, durante i quali l’allenatore resterà sotto osservazione.

Lo staff del Bologna è costantemente aggiornato e segue da vicino l’evoluzione del quadro clinico.