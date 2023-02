Viña: “Sento di essermi ambientato rapidamente. Sarei disposto a rimanere”

Matías Viña, terzino uruguaiano, approdato dalla Roma al Bournemouth in prestito, ha lasciato una lunga intervista a Sky Sport, in cui ha dichiarato: “Non ho ancora una macchina o una casa qui, quindi sono solo in albergo. Sono stato accolto molto bene. C’è una bella atmosfera e una bella città. Sento di essermi ambientato rapidamente nel gruppo. Ovunque abbia giocato ho vinto e secondo me, questo è il miglior campionato del mondo. Suarez mi ha detto che ovviamente bisogna adattarsi, in termini di lingua e intensità del campionato ma che una volta fatto, è il miglior campionato che ci sia. Che è un campionato bellissimo e che mi sarei divertito molto”.

Prime impressioni sulla nuova squadra?

“Mi ha sorpreso in positivo la competitività tra la nostra squadra, che è in una posizione difficile, e una squadra del Brighton che è molto in alto in classifica. La verità è che le partite sono molto equilibrate. Negli altri campionati in cui ho giocato, le partite non sono così equilibrate. La posizione in classifica in genere determina il risultato della partita. Ma da quello che ho visto, la nostra squadra sembra molto buona, molto intensa”.

Differenze tra Premier League e Serie A?

“Fisicamente qui sono più forti. Anche in allenamento si sente. In Italia le partite sono un po’ più tattiche. In alcuni momenti possono essere in bilico fino all’ultimo, ma non come qui, dove ogni partita è avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. È molto più intenso”.

Momenti più difficili in carriera?

“Quello del 2018 è stato un anno in cui non ho giocato molto, ma c’è stato un cambiamento nella mia testa. Ho dovuto dire a me stesso: ‘Ok, non sto giocando, ma se non mi alleno bene non faccio del male a nessuno, se non a me stesso. Ho iniziato ad allenarmi per me stesso e, sapendo che non avrei giocato in quel momento, ho cercato di concentrarmi sull’anno successivo e su quello che sarebbe venuto. Sono un giocatore che non si tira indietro. Credo che questo caratterizzi tutti noi in Uruguay. Certo, ci sono alcuni giocatori che hanno più qualità di altri, ma a nessuno di noi manca l’intensità o l’etica del lavoro e credo che questo ci sia stato inculcato fin da bambini”.



Sulla possibilità di rimanere al Bournemouth in caso di riscatto?

“Mi sono sentito molto bene nei giorni in cui sono stato qui e la città mi piace molto. Voglio solo cercare di aiutare il club a uscire da questa situazione. Se questo è possibile, ovviamente sarei disposto a rimanere”.