Viña recupera, Mkhitaryan si sposta al centro

Il Tempo (E. Zotti) – Mourinho non svela le carte alla vigilia del suo primo derby da romanista. In conferenza stampa il tecnico ha parlato dell’assenza di Pellegrini come una perdita cruciale per la squadra – lo considera insostituibile – ma non ha svelato come ha deciso di sostituire il numero 7.

A prendere il suo posto dovrebbe essere Mkhitaryan, pronto ad agire in mezzo a Zaniolo ed El Shaarawy (in vantaggio su Shomurodov) alle spalle di Abraham. Buone notizie invece sul fronte Vina, che ieri ha svolto la rifinitura in gruppo: l’uruguaiano ha recuperato in extremis dalla distorsione al ginocchio e lo Special One sembra intenzionato a farlo tornare in campo dal 1′.

Nel frattempo Nzonzi ha lasciato Trigoria. Ieri il francese è volato in Qatar per formalizzare il suo trasferimento all’Al Rayyan e – a meno di imprevisti – il suo addio alla Roma sembra essere imminente. Già in passato il padre del giocatore ha cambiato richieste economiche all’ultimo secondo facendo saltare alcune operazioni, Tiago Pinto si augura che non capiti anche stavolta