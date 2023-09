Matias Vina, in prestito dal Sassuolo alla Roma, ha parlato direttamente dal ritiro dell Uruguay. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono contento di essere stato convocato e di stare qui con i miei compagni“.

Bielsa?

“Ci sono dei nuovi giocatori convocati, mi incontrerò con loro e con il nuovo CT. Parleremo con lui e vedremo cosa ci dirà“.

Io difensore centrale?

“Non ho problemi a giocare da difensore. Nel Sassuolo gioco più esterno ma venivo dalla Roma che mi ha utilizzato anche come terzo centrale nella difesa a 3. Non è una posizione anormale per me ma meno abituale, però non ho problemi“.

Cosa cambia?

“L’uscita del pallone e la marcatura, sono dettagli, ma i due ruoli sono simili, ovviamente si può migliorare lavorando in settimana”.

Io capitano?

“Sono contentissimo ma ora dobbiamo dare il massimo per le prossime partite, che sono la cosa più importante. Io mi sento molto tranquillo. In passato ho perso un po’ di spazio ma sono sempre contento di stare qui e rappresentare il mio Paese. La concorrenza è sana e fa parte del gioco“.