Vina e Shomurodov, la scossa non c’è

Corriere dello Sport (R. Maida) – Doveva essere un ritiro spot, una vetrina. Invece Vina e Shomurodov ritornano a Roma più immalinconiti di prima. Non hanno recuperato terreno e visibilità, anzi hanno perso ancora appeal. Tiago Pinto, che sui ha investito complessivamente oltre 30 milioni di euro, continua a credere nelle qualità e nelle possibilità di rilancio.

Ma Mourinho non li vede e lo ha dimostrato anche in Algarve. A Vina ha concesso solo la partita finale contro il Nizza, peraltro schierandolo come difensore centrale sinistro e non come eterno, mentre Shomurodov ha giocato due tempi, uno contro il Sunderland e uno contro il Nizza, e poi solo 14 minuti contro il Portimonense e zero contro lo Sporting.

Eppure la Roma deve “proteggerli”. A Trigoria hanno preso atto che gli investimento non hanno fruttato. Ma al tempo stesso non possono liquidarli a ogni costo. Shomurodov in particolare ha qualche richiesta, anche in Italia, per un trasferimento in prestito. Per il momento Tiago Pinto non ha accettato le proposte che gli sono state recapitate. Più avanti si vedrà.

Per Vina è addirittura peggio, perché in un mercato complessivamente povero nessuno si è fatto avanti per comprarlo. La sensazione è che per entrambi la Roma aspetterà gli ultimi giorni della finestra di mercato.