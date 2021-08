Vina alla Roma, ora è ufficiale: “Che orgoglio”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – A un paio di settimane dal suo sbarco nella Capitale, è arrivata l’ufficialità del trasferimento in giallorosso di Matias Vina. La Roma pagherà al Palmeiras 13 milioni più bonus variabili oltre ad una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo.

“Sono entusiasta – le parole di Vina, che indosserà la maglia numero 5 – Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e di scendere in campo“.