Gli auguri più belli forse sono quelli di un talento che non ti aspetti. Quelli di Gonzalo Villar, che col passare delle giornate è diventato un giocatore fondamentale per la Roma e per Fonseca. Lo spagnolo ha fatto gli auguri a tutti i tifosi giallorossi con un post su Instagram:

“3 punti… e buon natale a tutti romanisti”.