Villar: “Siamo in debito verso i tifosi, daremo tutto il prossimo anno” – FOTO

Con la sconfitta contro il Siviglia termina ufficialmente la stagione della Roma. I giallorossi torneranno a Trigoria il 27 agosto per i tamponi, per poi iniziare il ritiro il 28, in vista della prossima stagione. Dopo l’uscita di scena dei giallorossi dall’Europa League, Gonzalo Villar ha condiviso un Tweet sul proprio profilo, queste le sue parole:

“Non abbiamo potuto continuare in Europa League come ci sarebbe piaciuto. Siamo in debito verso i nostri tifosi. Non vi preoccupate che il prossimo anno daremo tutto per fare una stagione indimenticabile. Forza Roma!”.

