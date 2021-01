Villar risponde ad un tifoso: “Speriamo che Luis Enrique abbia Dazn..” – FOTO

Un’altra prestazione da incorniciare per Gonazalo Villar, tra i miglior in campo quest’oggi contro la Sampdoria. Il centrocampista spagnolo sta vivendo un ottimo momento di forma e molti, su Twitter, hanno chiesto a Luis Enrique la sua concovazione in nazionale maggiore.

Una petizione virtuale commentata dallo stesso Villar che giocosamente ha twittato in dialetto romano. “Speriamo che c’ha Dazn a casa sua…“. Messaggio chiaro per l’ex tecnico giallorosso che potrà sicuramente prendere in considerazione lo spagnolo per le prossime convocazioni con la Roja.