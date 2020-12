Villar pensa al Cagliari: “Tutti insieme avanti” – FOTO

Ci ha messo un po’ Gonzalo Villar per entrare nel sistema di Fonseca. Acquistato a gennaio dall’Elche per una somma irrisoria, ha giocato la prima gara da titolare mesi dopo a Cagliari. Intanto lo spagnolo vuole dimenticare la sconfitta di Bergamo ed è già proiettato verso la gara coi sardi, come dimostra un post su Twitter:

“Verso Cagliari! Tutti insieme avanti”.

E’ stata però questa la stagione della sua “consacrazione”, infatti pur non essendo ancora un titolare inamovibile è sicuramente un tassello importante del centrocampo giallorosso.