Villar: “Non potrei essere più felice. Non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità”

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Gonzalo Villar. Il centrocampista è arrivato a titolo definitivo dall’Elche Club de Fútbol, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi (leggi qui il comunicato) e ha parlato ai microfoni del portale ufficiale del club. Queste le sue parole:

“Arrivo in un grande Club e non potrei essere più felice. Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità”.