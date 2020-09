Villar, la risorsa in più nelle mani di Fonseca

Corriere dello Sport (M. Filacchione) – Un tempo pieno da trequartista contro la Sambenedettese. Poi una mezzora senza sbavature contro il Frosinone. Non ci si può sbilanciare più di tanto ma è evidente come Gonzalo Villar possa diventare una importanze risorsa per la Roma che verrà. Tecnica e discreta “tigna”, acume tattico e disponibilità al sacrificio. sono queste alcune delle caratteristiche fondamentali dello spagnolo. Oggi affronterà un altro esame importante contro il Cagliari. Proprio contro i sardi ha esordito veramente il primo marzo scorso, prima del lockdown.