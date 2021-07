Villar ko: distorsione al ginocchio sinistro

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Brutte notizie per José Mourinho. Durante l’allenamento di giovedì, in Portogallo, si è fermato Gonzalo Villar: il centrocampista spagnolo ha riportato un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro, come hanno evidenziato gli esami a cui si è sottoposto nella mattinata di ieri

Villar non si è allenato, sarà costretto a rimanere fermo per qualche giorno e quindi a tornare oggi a Roma, senza prendere parte agli impegni della squadra giallorossa, alle 18.30 col Siviglia e il 4 agosto alle 12 col Belenenses: per questo motivo, anche se non è un infortunio particolarmente grave, la società sta valutando l’ipotesi di rimandarlo in anticipo in Italia per curarsi. Un brutto colpo per lo spagnolo, che è pure a rischio taglio: nei giorni scorsi il Sassuolo ha chiesto informazioni, ma la Roma non ha ancora deciso il suo futuro.