Villar fa gli auguri ad El Shaarawy: “Sei stato un fratello sin dal primo giorno. Ti voglio bene” – FOTO

Continuano i messaggi di auguri per Stephan El Shaarawy. L’esterno spegne 29 candeline e dopo gli auguri della Roma sono arrivati anche quelli di Gonzalo Villar. Il centrocampista ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo: “Tanti auguri zio… Sei stato un fratello per me sin dal primo giorno. Ti voglio bene“.

Se El Shaarawy potrebbe insediare Mkhitaryan per una maglia da titolare questa sera contro il Cagliari, l’aria che tira per Gonzalo Villar non è delle migliori. Dopo l’esclusione con il Napoli, il centrocampista spagnolo è stato escluso anche dalla trasferta di Cagliari. Ieri il 23enne ha pubblicato una foto del panorama da casa sua, accompagnandola con una clessidra, segno di come il suo tempo sia forse finito.