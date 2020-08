Villar è pronto per il ritiro: “Ritorno al lavoro”

Per la Roma la nuova stagione è alle porte. L’appuntamento è per domattina in quel di Trigoria per il ritiro e i giocatori, tra chi rientra e chi è già nella Capitale, si stanno preparando per farsi trovare al meglio. Tra questi c’è Gonzalo Villar che è atteso da un’importante annata. I segnali dati nel finale di stagione sono stati incoraggianti guadagnando posizioni nella classifica di Fonseca. Il centrocampista sta tornado a Roma come rivela lui stesso tramite il proprio profilo Instagram: “Grazie a tutti per aver reso così belli i miei giorni di vacanza, ci vediamo presto. Ritorno al lavoro!“.