Gonzalo Villar non si è dimenticato della sua avventura nella Capitale. In vista del prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona, lo spagnolo in forza al Granada ha prima ricondiviso sul proprio profilo social una storia del profilo ufficiale della Roma, nella quale è raffigurato proprio l’ex numero 14 in compagnia di Mancini; il tutto, accompagnato dalla didascalia: “Vi voglio ancora bene”, con tanto di cuore giallo e rosso, cui si aggiunge l’emoji emozionata e quasi in lacrime.

Successivamente, ha voluto commentare un post della Roma stessa, scrivendo: “A vita”. Anche qui, accompagnato dagli stessi cuori. Attestati che dimostrano come il calciatore sia rimasto affezionato ai colori giallorossi.