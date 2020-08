Villar commenta un video delle sue migliori giocate alla Roma: “E ho appena iniziato…” – FOTO

Gonzalo Villar è arrivato alla Roma dall’Elche nel corso del mercato di gennaio insieme al connazionale Carles Perez. E’ stata una stagione positiva nella Capitale per lui, in questi mesi ha infatti dimostrato una buona crescita pur non partendo spesso titolare. Il club giallorosso ha deciso di omaggiarlo con un video su Twitter riportando le sue migliori giocate e lui ha risposto prontamente: “E ho appena iniziato…”.