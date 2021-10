Villar: “Col Bodo volevo essere utile, non ci sono riuscito. Andiamo a vincere oggi” – FOTO

Gonzalo Villar, a poche ore dal match tra Roma e Napoli, si è sfogato sui social e ha voluto dare un messaggio per la prossima partita. Queste le sue parole:

“Ho rispettato e sudato questa maglia sin dal primo giorno che sono arrivato qui, ho vissuto momenti incredibili l’anno scorso che ora non dimentico per stare ricevendo degli insulti per giocare molto male il primo tempo di una partita dopo tanto tempo senza giocare. Avevo tanta voglia di giocare l’anno scorso e la vedevo come l’opportunità di dimostrare che posso essere utile ma a volte uno non riesce e, semplicemente, io non sono riuscito“. Poi continua ancora: “Fino al giorno in cui arriverà il momento di partire da questa città continuerò a impegnarmi per trovare più opportunità e per dimostrare il tipo di giocatore che sono, per essere utile alla squadra e continuare a raggiungere gli obiettivi, sia tifando dalla tribuna che in panchina o giocando. Rialziamoci e andiamo a vincere insieme. Sempre forza Roma“.