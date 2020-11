Villar: “C’è un miglioramento generale. Mayoral? Siamo contenti per i due gol”

Il centrocampista della Roma Villar ha parlato al termine della vittoria per 5-0 contro il Cluj, match valido per i gironi di Europa League. Queste le parole dello spagnolo:

VILLAR A SKY SPORT

C’è l’armata spagnola nella Roma?

Sì, per noi è più facile, perché siamo tanti spagnoli. Ci stiamo inserendo bene, stiamo facendo un buon lavoro. Oggi mancava Carles Perez che era infortunato, però tornerà presto. Siamo felici che tutto sta andando bene.

Tu quando avevate la palla giocavi da trequartista…

Sì, oggi abbiamo cambiato un po’ il modulo, perché abbiamo tanti giocatori e possiamo giocare in maniera diversa. Ci siamo adattati bene, abbiamo fatto una buona partita. Per me era una posizione diversa, dovevo anche andare un po’ esterno, ma mi sono trovato bene.

Come mai il numero 14?

Non c’è una storia dietro, però mi piaceva tanto il numero 8, però qua ce l’aveva Perotti che è un mio amico e io gli ho chiesto di lasciarmelo (ride, ndr), l’ho chiesto anche a suo figlio. Poi quando lui se n’è andato ha parlato con Gombar, senza che io ne sapessi nulla, e gli ha detto di dare il numero 8 a me. Diego è una grandissima persona, mi manca troppo.

Parli già da veterano della Roma…

Penso che sia merito di tutti, ancora mi manca tanto per arrivare al massimo del mio livello, lavoro tutti i giorni per arrivarci. Quando arrivi da un altro paese e c’è uno spogliatoio come questo, con tutti giocatori esperti che ti aiutano diventa più facili per noi giovani. È stato più facile per me, per Carles, per Borja e anche per Pedro, anche se lui non è giovane.

Pensi di poter diventare un titolare della Roma in campionato?

Non sono io che deve scegliere chi gioca o chi no, però tutti noi lavoriamo per essere giocatori importanti per la squadra, anche se non sempre titolari. Per questo sono arrivato qui, per diventare un giocatore importante, come tutti i giocatori che sono qui.

VILLAR A ROMA TV

Una prestazione positiva per la Roma..

Sì, è la verità perché abbiamo iniziato molto bene la gara facendo due gol veloci. Siamo contenti, ora dobbiamo riposare e da domani pensare alla prossima.

C’è un miglioramento generale della Roma…

Sì, è importante che tutti quelli che stanno giocando stanno facendo bene, i cambi della squadra rispondono. Questo è importante.

Oggi i primi due gol di Mayoral…

Sì, siamo contenti perché lui ha fatto i primi due gol, questo è buono per tutta la squadra.