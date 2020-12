Villar cambia le gerarchie di Fonseca: c’è nuova luce in cabina di regia

Gazzetta.it (A.Pugliese) – Veretout, Villar, Pellegrini e Mkhitaryan garantiscono alla Roma palleggio, qualità tecnica, verticalità e imprevedibilità. Tutto questo ha portato ai 5 gol in un tempo al Bologna, ma ne potevano tranquillamente arrivare altrettanti tra reti sbagliati e fuorigioco. Il nome nuovo, se gli altri si vedono sempre, è quello di Gonzalo Villar. Se si va oltre l’apparenza una nuova luce si è intravista proprio in mezzo al campo. Lo spagnolo sa guidare la Roma, dà ritmo e geometrie. Spesso anche con giocate semplici, ma nella loro semplicità sempre efficaci e con un comune denominatore comune: l’intelligenza calcistica. Anche i compagni ormai hanno imparato a fidarsi di lui e infatti i palloni arrivano molto più di ieri. A Bologna Villar ha dimostrato di aver cambiato le gerarchie avendo superato, in quella posizione, Diawara e forse anche Cristante. Oggi è la prima grande alternativa a Pellegrini che ieri è tornato a giocare da trequartista. Con il ritorno di Pedro, però, tutto tornerà come prima, quindi l’azzurro andrà a fare coppia con Veretout.