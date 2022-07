Villar al Monza, ma Frattesi non si sblocca

Il Tempo (A.Austini) – Mentre tutto il mondo si convince che la Roma stia comprando Dybala, senza la minima conferma (anzi) della società e degli agenti, ieri Pinto era a Milano per occuparsi della stretta attualità. Non è ancora arrivato il momento dei grandi affari. Adesso vanno ceduti gli esuberi e, se possibile, acquistare un centrocampista. Raggiunto l’accordo col Monza per Villar, il gm ha provato a sbloccare, invano, l’affare Frattesi.

Il Sassuolo sta cedendo Scamacca e può tenere il punto sulla valutazione che è considerata eccessiva dalla Roma. I giallorossi hanno quasi esaurito la pazienza e sono pronti a virare su altri obiettivi come Aouar. Nell’incontro con Percassi, poi, è spuntato il nome di Pasalic.