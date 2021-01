Villa Stuart, visite mediche per Kokorin con la Fiorentina. La Roma lo aveva cercato in estate – FOTO

Pagine Romaniste (Da Villa Stuart E.Bandini) – Aleksandr Kokorin sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore arriva dallo Spartak Mosca e su di lui era vivo anche l’interesse della Roma che lo aveva cercato in estate, salvo poi non chiudere l’affare.

Leggi anche: El Shaarawy, ancora niente visite mediche: carica virale sempre più bassa. Domani un nuovo tampone

L’attaccante ha svolto le visite mediche alla clinica di Villa Stuart, accompagnato dal ds del club Daniele Pradè, e nel corso del pomeriggio raggiungerà Firenze per mettere la propria firma sul contratto che lo legherà al club viola fino al 2024.