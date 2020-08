Villa Stuart, Pedro esce dalla clinica: concluse le visite mediche: “Molto felice di essere qui” – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart, D. Moresco) – È Pedro il primo innesto della nuova Roma. Lo spagnolo, atterrato ieri nella Capitale, ha sostenuto oggi a Villa Stuart delle visite mediche specifiche, a causa della sub-lussazione della spalla destra, rimediata nella finale di FA Cup contro l’Arsenal il primo agosto. Cruciale dunque per lo staff giallorosso valutare le condizioni dell’arto del giocatore prima di procedere con l’acquisto. In giornata apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi due anni.