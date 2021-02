Villa Stuart, Dzeko alla clinica per gli esami strumentali dopo il fastidio all’adduttore – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart E. Bandini) – È il momento della verità per Edin Dzeko. Questa mattina l’attaccante della Roma si è recato a Villa Stuart per svolgere gli esami strumentali in seguito al fastidio all’adduttore che l’hanno costretto a chiedere il cambio nel secondo tempo contro il Braga. Il bosniaco difficilmente prenderà parte alla gara di domenica contro il Milan, decisiva in ottica quarto posto.