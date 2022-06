Vigorelli (ag. Zaniolo): “Non so nulla dell’interessamento del Milan, ma sarebbe una bellissima notizia”

Claudio Vigorelli è intervenuto sul futuro di Nicolò Zaniolo. Negli ultimi giorni radio mercato ha raccontato di un interesse del Milan per il 22 della Roma. Queste le parole dell’agente: “L’interesse del Milan? Sarebbe una bellissima notizia, ma non ne so nulla”, ha detto a Sportitalia.

Il club rossonero – fresco di passaggio di proprietà, dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale – avrebbe offerto ai giallorossi 25 più milioni di euro più Saelemaekers. La Roma avrebbe però declinato la proposta avanzata dalla società meneghina.