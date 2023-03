Vietato sbagliare

Il Tempo (L. Pes) – Un ambiente ostile, uno stadio strapieno e pronto a sostenere la Real per la rimonta della storia. Questa l’atmosfera che attende la Roma questa sera (ore 21) a San Sebastian, dove gli uomini di Mourinho devono difendere il 2-0 dell’andata se vogliono conquistarsi i quarti di finale di Europa League. Se gli spagnoli hanno caricato al massimo la gara, soprattutto dal punto di vista ambientale, Mou non si lascia intimidire, e sprona i suoi a non pensare al derby di domenica: “La prossima partita è sempre quella più importante, la partita di domani è la più importante della stagione. Dopo diventerà quella di domenica”.

Solo domande sulla Real Sociedad alla vigilia, come chiesto esplicitamente dal club, che manterrà il silenzio stampa anche in occasione del derby. Una scelta maturata dopo la conferma della squalifica del tecnico per il caso Serra. Proprio ieri, tra l’altro, il fischietto torinese è stato ascoltato dalla Procura, ammettendo un atteggiamento “imperfetto” nei confronti di Mourinho, ma sostenendo il fatto che le sue frasi siano state equivocate. Una vicenda che sembra non avere fine, ma che ormai non deve più intralciare la strada della Roma.