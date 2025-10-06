Christian Vieri torna a parlare di Serie A e lo fa commentando la crescita della Roma di Gasperini, una delle squadre più in forma di questo avvio di stagione. L’ex bomber dell’Inter e della Nazionale è stato ospite della nuova trasmissione Fuoriclasse, in onda su DAZN, dove ha espresso il suo punto di vista sulle ambizioni Scudetto dei giallorossi.

“Con Gasperini può succedere di tutto, per me è un grandissimo allenatore”, ha dichiarato Vieri. “Gli mancano però dei gol davanti: le sue squadre creano tanto e segnano molto, ma quest’anno un po’ meno. Non capisco: se prendi Gasperini, sai che vuole certi giocatori. Ci sta anche che il primo anno rischi di vincere lo Scudetto o di arrivare in Champions”.

Parole che confermano il rispetto di Vieri per il tecnico giallorosso, ma anche un monito: per puntare davvero al titolo, la Roma dovrà ritrovare concretezza sotto porta.