Via vai Florenzi: c’è l’idea Juve per arrivare a Szczesny

Leggo (F.Balzani) – Mentre Florenzi è pronto ad iniziare il suo Europeo con l’Italia, il suo agente Lucci lavora si più tavoli, quello del PSG in primis. Il terzino a Parigi si trova molto bene, ma il club francese non è intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto a 9 milioni: punta a prendere Hakimi. Alessandro, quindi, torna a Trigoria dove è cresciuto, ma la sensazione è che la sua permanenza durerà ben poco. Non sembra rientrare nei piani di Mourinho e potrebbe andare via per 10-12 milioni.

Florenzi vorrebbe continuare a giocare all’esterno, magari a Londra, sponda Tottenham dove potrebbe arrivare Conte. Nel frattempo è sempre vivo l’interesse dell’Inter mentre si apre una nuova strada: la Juventus. La Roma sta facendo un pensierino su Szczesny e nell’operazione potrebbe rientrare lo stesso Florenzi che farebbe abbassare il conguaglio da dare ai bianconeri da 30 a 20 milioni. Comunque in pole rimane sempre Rui Patricio. Prima dell’inizio dell’Europeo Pinto vorrebbe chiudere almeno l’acquisto di Xhaka, mentre è ancora tiepido il nome di Koopmeiners.