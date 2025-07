La Repubblica (M. Carta) – La festa per i 98 anni della Roma ha lasciato dietro di sé vetrine infrante, scritte sui muri, telecamere divelte e insegne distrutte, soprattutto in via delle Coppelle. Nonostante l’appello della Curva Sud a evitare bombe carta e petardi, in molti non hanno rispettato le indicazioni.

“Questo non è tifo, è teppismo”, denuncia Alfonso, titolare dell’Osteria della via, costretto a riparare a sue spese i danni. Stessa sorte per l’hotel Bzar e per altri negozianti, amareggiati anche per la scarsa comunicazione dell’ordinanza che imponeva la rimozione anticipata dei tavoli. Nessuno sporgerà denuncia: “Tanto non serve a niente”. Tra i pochi fortunati la Gelateria delle Palme, che se l’è cavata con qualche adesivo. Ma c’è chi teme che sia andata anche troppo bene: “Se qualcuno avesse spruzzato spray al peperoncino, dice il titolare del ristorante Fonte Lattea, oggi conteremmo le lapidi”.