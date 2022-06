Vertice in Versilia: la Juve su Zaniolo se salta Di Maria

La Stampa (A. Barillà) – L’ad Maurizio Arrivabene e il ds Federico Cherubini approfittano d’un week-end in Versilia per fare il puto sulla situazione della Juventus. Colazione con Angel Di Maria sullo sfondo: sul tavolo la strategia da adottare dinanzi al suo silenzio e i piani abbozzati per le eventuali alternative. Farsi trovare impreparati davanti a un “no” sarebbe grave.

Così, i due dirigenti hanno messo a fuoco ieri le posizioni degli altri obiettivi, su tutti Nicolò Zaniolo – conteso dal Milan – che sembra orientato a non rinnovare con la Roma, ma nonostante la scadenza 2024 inquieti Trigoria, mantiene per ora un prezzo fuori portata: è stata stilata, in particolare una lista di possibili contropartite, c’è anche Weston McKennie – comprensiva di alcuni gioielli del settore giovanile per poter attenuare l’esborso rispettando la valutazione giallorossa.