CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – II congedo di Svilar è durato 90 minuti. Novanta lunghissimi giri di lancette durante i quali la Roma ha preso gol per un’indecisione del portiere Gollini. Ma tutto questo è già passato. Il presente si chiama Udinese, una partita che Mile tornerà a vivere da protagonista promettendo altri miracoli. Alle sue spalle troveranno posto circa 1.000 tifosi della Roma residenti al di fuori della regione Lazio. Il settore ospiti è stato chiuso alla luce del divieto di trasferta imposto dal Viminale dopo gli scontri del 18 gennaio con gli ultras della Fiorentina, ma la Roma al Bluenergy non sarà comunque sola.

Per quanto riguarda Svilar, la sfida di Europa League osservata dalla panchina ha interrotto una serie di 55 partite consecutive da titolare. L’ultima volta che era rimasto a riposo era il 18 gennaio 2024. Gasperini ha atteso l’ultima gara della prima fase europea per dare spazio a Gollini, che non vedeva il campo da 481 giorni. La sensazione, visto il rendimento di Svilar, l’uomo che guida la miglior difesa d’Europa con 13 reti subite e 10 clean sheet, è che non potesse esserci altra possibilità che quella per dare un po’ di minutaggio al secondo. D’ora in avanti, al netto di eventuali e non prevedibili problematiche fisiche, il portiere di Anversa potrebbe davvero giocarle tutte.