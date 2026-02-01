IL ROMANISTA (Andrea Di Carlo) – Dagli amici greci a quelli friulani. Il destino ha voluto mettere sul cammino della Roma due squadre con le quali i tifosi capitolini negli anni hanno saputo costruire un legame di amicizia e reciproco rispetto. Ed è proprio per questo motivo se domani sera al BluEnergy Stadium vedremo un’importante traccia di giallorosso sugli spalti. Infatti l’Udinese, appresa la decisione della Prefettura di chiudere il settore ospiti e di negare la possibilità di partecipare alla trasferta ai tifosi della Roma residenti nel Lazio, non ha potuto far altro che attenersi al decreto ministeriale, chiudendo la vendita per quel settore.

Tuttavia, essendo la Curva Nord la casa del tifo bianconero organizzato, in molti hanno acquistato tagliandi in Tribuna Laterale Sud e nella vicina Curva Sud. In tal senso la società friulana ha tenuto a precisare come non ci fosse nessun settore aperto ad hoc per i tifosi romanisti, come circolato negli ultimi giorni, ma che i non residenti nel Lazio avrebbero potuto acquistarli in tutti i settori dello stadio senza alcuna criticità. Cosa che in molti hanno fatto e che avranno modo di fare nelle prossime ore, vista una residua disponibilità di tagliandi ancora presente sul portale Ticketone. Complice anche l’iniziativa del club bianconero che ha invogliato i tifosi di casa a riempire lo stadio con l’iniziativa “Amici di Tifo”. Calcio e musica, visto che prima del match è prevista l’esibizione del rapper Vegas Jones e del cantautore emergente Spicci. Come ad Atene, quindi un’altra festa condivisa.