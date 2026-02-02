LA GAZZETTA DELLO SPORT (Nicola Angeli) – L’Udinese si presenta a ranghi ristetti, più che ridotti, alla sfida di stasera contro la Roma. In settimana ha salutato il gruppo Lovric, mentre Goglichidze andrà al Watford e Kamara si è aggiunto al gruppo già nutrito degli indisponibili. Di positivo c’è il recupero di Zaniolo, che si è già allenato in gruppo, ma che ha bisogno ancora di lavoro in più per avere minuti. Nell’attesa di qualche nuovo innesto – su tutti il difensore croato Branimir Mlacic – contro i giallorossi sarà necessario fare di necessità virtù.

“Le squadre di Gasperini non sono semplici da affrontare, giocano con tanta intensità, uomo su uomo” ha sottolineato Runjaic. “Dovremo saper soffrire e riuscire a rispondere colpo su colpo, ribaltando il fronte quando ce ne sarà l’occasione e mantenere l’equilibrio. Come abbiamo fatto a Verona, anche se sarà più difficile”. La gara è anche l’occasione per sfatare un tabù. “Da quando sono qui abbiamo sempre perso con la Roma, è arrivato il momento del cambio di rotta“.