IL TEMPO (Gabriele Turchetti) – Anche ieri, Ferguson non ha lavorato con i compagni, quindi difficilmente recupererà per l’Udinese. L’attaccante era rimasto in panchina con il Milan e aveva saltato il Panathinaikos per il problema alla caviglia rimediato con lo Stoccarda. Allenamento a parte anche per Dybala, Koné, El Shaarawy e Dovbyk, alle prese con il recupero dal rispettivi infortuni. Hermoso, invece, si è allenato ancora in gruppo e si candida ad una maglia da titolare. Oggi pomeriggio la Roma torna in campo per la rifinitura. Soulé e Pellegrini viaggiano verso la conferma.