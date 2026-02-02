CORRIERE DELLO SPORT – Evan Ferguson ieri ha provato a tornare a disposizione nell’allenamento di rifinitura, prima della partenza per Udine, ma la caviglia sinistra non ha smesso di essere dolorante. Così lo staff romanista ha deciso di lasciarlo ancora a riposo, risparmiandogli la trasferta per proseguire le terapie.

L’obiettivo è quindi cercare di recuperarlo per la sfida di lunedì prossimo contro il Cagliari. Fuori dai convocati per la sfida in terra friulana anche El Shaarawy, alle prese con un problema al tendine d’Achille, Dovbyk, Koné e Dybala (che rientrerà nei prossimi giorni dopo l’infiammazione al ginocchio).