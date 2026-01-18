CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – “Don”, come già chiamano Malen a Trigoria, sarà il terminale del nuovo attacco della Roma.

L’allenamento di ieri ha sciolto gli ultimi dubbi. Dopotutto, l’assenza di Ferguson rende la scelta scontata: Gasperini non ha altre punte a disposizione e dovrà affidarsi, uno titolare e l’altro in corsa, ai due nuovi acquisti, Malen e Vaz. L’alternativa sarebbe l’utilizzo di Dybala come centravanti, con Pellegrini (reduce da un infortunio) sulla trequarti. Alle spalle del centravanti olandese dovrebbero agire gli argentini Dybala e Soulé. Gasp in conferenza stampa ieri ha intanto citato i progressi di Matias: “Credo nella sua duttilità, spero possa fare anche 10-15 gol”.