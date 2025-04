Stasera alle 20:45, la Roma allo Stadio Olimpico ospiterà l’Hellas Verona per il match valido per la 33esima giornata di Serie A. La gara di oggi, sarà necessaria ai giallorossi per continuare a lottare per un posto in Champions, mentre per i gialloblù ogni partita è utile al fine della salvezza.

Queste le possibili scelte di Ranieri, con il tecnico che potrebbe confermare l’undici titolare sceso in campo contro la Lazio, con qualche variazione: Svilar tra i pali, con davanti il terzetto difensivo composto da Celik, Mancini e Ndicka. A centrocampo Manu Konè, affiancato da uno tra Paredes e Cristante. Sulle fasce, invece, confermati Saelemaekers e Angelino. La trequarti potrebbe variare e Baldanzi potrebbe agire insieme a Matias Soulé, ormai una certezza dopo l’infortunio fino a fine stagione di Paulo Dybala. Per l’attacco Eldor Shomurodov potrebbe far rifiatare Dovbyk in vista dei prossimi impegni.

Dove vederla: la partita sarà disponibile in diretta tv e streaming su DAZN e Sky Sport sul canale 251 e 202 per gli abbonati. Basta collegarsi al sito dell’emittente (tramite abbonamento) o, in alternativa, scaricare l’app disponibile per smart tv, smartphone e tablet, sia iOS che Android.