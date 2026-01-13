Stasera, alle 21, lo stadio Olimpico ospita Roma-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi si presentano all’appuntamento con il morale alto dopo il successo interno per 2-0 contro il Sassuolo in campionato, ma con diverse assenze, in particolare quella di Ferguson.
Scenario diverso per il Toro, che arriva alla sfida con la voglia di riscattarsi dopo due ko consecutivi in Serie A. La Coppa Italia può quindi rappresentare l’occasione giusta per ripartire, anche facendo leva sul precedente della gara d’andata, quando i granata riuscirono a superare l’undici di Gasperini.
Le probabili formazioni dei quotidiani
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé; Dybala, El Shaarawy.
CORRIERE DELLO SPORT
Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El ShaarawyDybala.
TUTTOSPORT
Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.
IL MESSAGGERO
Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.
IL TEMPO
Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala.