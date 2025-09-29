Verso Roma-Lille: Dybala in dubbio, chance per Ghilardi per il debutto – VIDEO

Nemmeno il tempo di godersi il successo contro il Verona. La Roma ha già voltato pagina e si prepara alla sfida di giovedì in Coppa: all’Olimpico arriva il Lille. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per la seduta di allenamento, documentata dal video pubblicato sui canali social del club.

Capitolo Dybala: l’argentino, ancora alle prese con il suo infortunio, ha proseguito con il lavoro individuale. Per chi ha giocato ieri, invece, classico lavoro di scarico, Ndicka compreso: il difensore era uscito soltanto per crampi.

Spazio invece a tutte le seconde linee. El Aynaoui si candida con decisione per una maglia da titolare contro il Lille, mentre Daniele Ghilardi aspetta ancora il suo debutto stagionale. Buone notizie da Ferguson, entrato al posto di Dovbyk nella gara di ieri, e da Ziolkowski, che ha finalmente fatto il suo esordio in giallorosso.